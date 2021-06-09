روسيا تحظر منظمات تابعة للمعارض نافالني

موسكو - (د ب ا)

حظرت محكمة روسية اليوم الأربعاء عدة منظمات تابعة للمعارض المسجون إليكسي نافالني، وصنفتها على أنها منظمات متطرفة.

وأعلنت محكمة موسكو أن المنظمات تشمل منظمة مكافحة الفساد التابعة لنافالني ومكاتبه الإقليمية.

وبناءً على قانون جديد، لا يسمح بترشح أنصار نافالني الآن للانتخابات البرلمانية المقبلة في الخريف بعد الآن.

وانتقد أنصار نافالني المحاكمة ووصفوها بأنها ذات دوافع سياسية.