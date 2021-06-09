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مصدر يمني: فتح مطار صنعاء الأسبوع المقبل أمام 8 وجهات دولية

10:42 م الأربعاء 09 يونيو 2021
مصدر يمني: فتح مطار صنعاء الأسبوع المقبل أمام 8 وجهات دولية

مطار صنعاء الدولي

صنعاء - (د ب أ)

كشف مصدر ملاحي يمني في مطار صنعاء الدولي اليوم الأربعاء عن بدء الترتيبات لإعادة تشغيل المطار الدولي (الواقع تحت سيطرة الحوثيين) أمام الرحلات المدنية التجارية، بعد تعليقها لأكثر من أربع سنوات.

وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ) إن مطار صنعاء جاهز لاستقبال جميع الرحلات الجوية التجارية من وإلى المطار، وسيبدأ تشغيله خلال الأسبوع القادم.

وأكد المصدر أن الخطوط الجوية اليمنية تلقت إشعارًا من الهيئة العامة للأرصاد ومطار صنعاء لبدء وضع الترتيبات اللازمة لتشغيل الرحلات التجارية من وإلى المطار.

وبحسب المصدر، فقد تم الاتفاق على إعادة فتح المطار أمام ثمان وجهات دولية، لم يحددها.

وتأتي هذه التطورات بعد أيام من وصول وفد من سلطنة عُمان إلى العاصمة صنعاء، لإجراء مباحثات مع الحوثيين بشأن المبادرة المطروحة لرفع الحظر عن مطار صنعاء وتشغيل ميناء الحديدة بشكل جزئي، يعقبه إعلان وقف إطلاق النار من ثم البدء بالمفاوضات السياسة برعاية أممية.

ومنذ أكثر من أربع سنوات، تفرض قوات التحالف الذي تقوده السعودية، حظرا على حركة الطيران المدني من وإلى مطار صنعاء الدولي، عدا الطائرات الخاصة بالأمم المتحدة والمنظمات الدولية بغرض المساعدات الإنسانية.

اليمن مطار صنعاء الرحلات الجوية

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