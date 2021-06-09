قصف صاروخي لمحيط مطار بغداد الدولي

وكالات

سُمع دوي صافرات الإنذار بمحيط مطار بغداد الدولي، بعد قصف صاروخي لمحيط المطار، حسبما ذكرت العربية.

وفي وقت سابق، استهدفت قاعدة بلد الجوية في محافظة صلاح الدين شمال العاصمة العراقية بغداد، مساء الأربعاء، بـ3 صورايخ كاتيوشا، دون وجود خسائر بشرية، فيما لحقت أضرارًا بشركة أمريكية متخصصة بصيانة طائرات "اف 16".

يشار إلى أنه القصف الثاني الذي تتعرض له القاعدة، بعد أيام على بيان شديد اللهجة من "تنسيقية المقاومة العراقية" التي أعلنت فيه تصعيد هجماتها ضد القوات الأمريكية في العراق.