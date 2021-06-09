مقتل وإصابة ٤ عسكريين روس في انفجار بريف الحسكة في سوريا

وكالات

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، مساء الأربعاء عن مقتل عسكري روسي وإصابة 3 آخرين بجروح في تفجير لغم استهدف عربتهم المدرعة في محافظة الحسكة السورية، حسبما ذكرت "روسيا اليوم".

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها، إن تفجير عبوة ناسفة استهدف دورية للشرطة العسكرية الروسية في ريف الحسكة الأربعاء، وأسفر الانفجار عن مقتل أحد العسكريين الروس وإصابة 3 آخرين بجروح.

وأكدت وزارة الدفاع أن الجرحى الثلاثة تم نقلهم إلى المستشفى حيث تم تقديم العلاج الطبي لهم، ولا يوجد أي خطر على حياتهم.