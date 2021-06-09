المفوضية العراقية تبحث مع الاتحاد الأوروبي بنود اتفاقية مراقبة الانتخابات

العراق - (أ ش أ)

بحث رئيس مجلس المفوضين بالعراق، جليل عدنان خلف، اليوم الأربعاء، مع وفد بعثة الاتحاد الأوروبي بنود الاتفاقية الخاصة بمراقبة الانتخابات.

وقالت مفوضية الانتخابات العراقية في بيان لها - حسبما نقلت قناة (السومرية نيوز) - إن "رئيس مجلس المفوضين جليل عدنان خلف، استقبل اليوم، وفد بعثة الاتحاد الأوروبي الذي تألف من: القائم بأعمال البعثة جون برنارد بلوفان والخبيران مانويل خواكيم والي وأيان جيمس ميلر".

وأضاف " أنه تم خلال اللقاء بحث بنود الاتفاقية الخاصة بمراقبة الانتخابات، والتي من المقرر أن يتم التوقيع عليها قريباً بين الحكومة العراقية وبعثة الاتحاد الأوروبي، لما لها من أهمية في تسهيل عمل البعثة في مراقبة انتخابات تشرين الأول المقبل".

من جانبهم، تطرق أعضاء الوفد الأوروبي إلى العديد من المحاور التي يمكنها أن تدعم خطوات عمل البعثة ودورها في مراقبة الانتخابات المقبلة .