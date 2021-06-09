Masrawy logo white

المفوضية العراقية تبحث مع الاتحاد الأوروبي بنود اتفاقية مراقبة الانتخابات

09:15 م الأربعاء 09 يونيو 2021
المفوضية العراقية تبحث مع الاتحاد الأوروبي بنود اتفاقية مراقبة الانتخابات

الاتحاد الأوروبي

العراق - (أ ش أ)

بحث رئيس مجلس المفوضين بالعراق، جليل عدنان خلف، اليوم الأربعاء، مع وفد بعثة الاتحاد الأوروبي بنود الاتفاقية الخاصة بمراقبة الانتخابات.

وقالت مفوضية الانتخابات العراقية في بيان لها - حسبما نقلت قناة (السومرية نيوز) - إن "رئيس مجلس المفوضين جليل عدنان خلف، استقبل اليوم، وفد بعثة الاتحاد الأوروبي الذي تألف من: القائم بأعمال البعثة جون برنارد بلوفان والخبيران مانويل خواكيم والي وأيان جيمس ميلر".

وأضاف " أنه تم خلال اللقاء بحث بنود الاتفاقية الخاصة بمراقبة الانتخابات، والتي من المقرر أن يتم التوقيع عليها قريباً بين الحكومة العراقية وبعثة الاتحاد الأوروبي، لما لها من أهمية في تسهيل عمل البعثة في مراقبة انتخابات تشرين الأول المقبل".

من جانبهم، تطرق أعضاء الوفد الأوروبي إلى العديد من المحاور التي يمكنها أن تدعم خطوات عمل البعثة ودورها في مراقبة الانتخابات المقبلة .

هذا المحتوى من

الاتحاد الأوروبي المفوضية العراقية الانتخابات العراقية جليل عدنان خلف الحكومة العراقية

الخبر التالى:

مقتل وإصابة ٤ عسكريين روس في انفجار بريف الحسكة في سوريا

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
773

إصابات اليوم

38

وفيات اليوم

551

متعافون اليوم

269527

إجمالي الإصابات

15437

إجمالي الوفيات

197832

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا