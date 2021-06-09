Masrawy logo white

حمدوك يؤكد محورية معالجة قضايا النازحين واللاجئين في السودان وجنوب السودان

09:14 م الأربعاء 09 يونيو 2021
حمدوك يؤكد محورية معالجة قضايا النازحين واللاجئين في السودان وجنوب السودان

رئيس مجلس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك

السودان - (أ ش أ)

أكد رئيس مجلس الوزراء السوداني رئيس الدورة الحالية لمنظمة "إيجاد" الدكتور عبد الله حمدوك، على محورية معالجة قضايا النازحين واللاجئين في تنفيذ اتفاقتي السلام في السودان وجمهورية جنوب السودان.

ودعا حمدوك، لدى لقائه اليوم الاربعاء مع المبعوث الخاص للمفوض السامي لشؤون اللاجئين للقرن الافريقي السفير محمد عيدى عافى، المجتمع الدولي لإعطاء الأولوية لمعالجة قضايا النازحين واللاجئين والمجتمعات المستضيفة في السودان وجنوب السودان.

وأكد رئيس مجلس الوزراء السوداني، أن بلاده ومن خلال رئاستها للدورة الحالية للايجاد سيبذل قصاري جهدها لإنجاح مبادرة الحلول المستدامة لقضايا النازحين واللاجئين والعائدين والمجتمعات المستضيفة في السودان وجمهورية جنوب السودان.

من جانبه، قال المبعوث الخاص للمفوض السامي لشؤون اللاجئين للقرن الافريقي، في تصريح صحفي، إن اللقاء تناول مبادرة الايجاد للحلول المستدامة للاجئين، مشيدا بتضامن السودانيين مع قضايا اللاجئين.

وأضاف أن اللقاء ناقش قمة الايجاد التي من المأمول عقدها في الخرطوم نهاية هذا العام لإيجاد حلول مستدامة لقضايا النازحين واللاجئين والعائدين والمجتمعات المستضيفة في السودان وجمهورية جنوب السودان.

هذا المحتوى من

عبد الله حمدوك جنوب السودان السودان اللاجئين منظمة إيجاد

الخبر التالى:

المفوضية العراقية تبحث مع الاتحاد الأوروبي بنود اتفاقية مراقبة الانتخابات

كورونا.. لحظة بلحظة

773

إصابات اليوم

38

وفيات اليوم

551

متعافون اليوم

269527

إجمالي الإصابات

15437

إجمالي الوفيات

197832

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا