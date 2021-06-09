"ذا هيل": بايدن يهدف لإغلاق معتقل جوانتنامو بنهاية ولايته الأولى

الولايات المتحدة - (أ ش أ)

بدأ الرئيس الأمريكي جو بايدن عملية إغلاق مرفق الاحتجاز الأمريكي في خليج جوانتانامو، وسط آمال بإتمام الإغلاق في كوبا بنهاية فترة ولايته الأولى .

وأفادت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، أن إدارة بايدن تواصل جهودها لإغلاق معتقل جوانتانامو في محاولة لتجنب انتكاسة سياسية وتريد إحراز تقدم قبل 11 سبتمبر، الذكرى العشرين للهجمات الإرهابية عام 2001.

وتعمل الإدارة على نقل بعض السجناء في المنشأة إلى دول أخرى، في حين سيتعين على الكونجرس السماح بنقل أي من المشتبهين بالإرهاب، بما في ذلك المتورطين في 11 سبتمبر، إلى منشأة احتجاز في أراضي الولايات المتحدة.

ويوجد 40 شخصًا رهن الاعتقال في جوانتنامو، الذي افتتحه الرئيس الأسبق جورج دبليو بوش في عام 2002.

وحاول الرئيس الأسبق باراك أوباما إغلاق المعتقل خلال فترة رئاسته لكنه واجه معارضة شديدة من الكونجرس.

ولم يرد البيت الأبيض على الفور على طلب للتعليق حول الجدول الزمني للإغلاق.