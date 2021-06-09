حملة الفاتيكان ضد غسل الأموال تحقق تقدمًا

روما - (د ب أ)

ذكر تقرير خبراء الشفافية المالية بمجلس أوروبا أن سلطات الفاتيكان حققت تقدمًا في حربها ضد عمليات غسل الأموال.

وقالت لجنة خبراء الشفافية المالية في مجلس أوروبا في تقرير نشر اليوم الأربعاء إنه "منذ التقييم الماضي، اتخذت دولة الكرسي الرسولي/مدينة الفاتيكان خطوات لتحسين إطر عملها لمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب".

في الوقت نفسه رصد الخبراء بعض أوجه القصور فيما يتعلق بطرق متابعة تطبيق القواعد.

وبحسب التقرير فإن القوانين الجديدة واللجنتين اللتين شكلتهما سلطات الفاتيكان لمراجعة الهيكل الاقتصادي ساهمت في تحسين الموقف.

وبشكل عام فإن المراجعين الماليين اعتبروا أن خطر حدوث غسل أموال في حاضرة الفاتيكان "من متوسط إلى منخفض".

وذكر التقرير أن السلطات أدركت أن تقديم الرشاوى والحصول عليها وإساءة استغلال المناصب كانت من الأسباب الرئيسية لغسل الأموال.

وكان يعتقد في السابق أن التهرب من الضرائب هو السبب الرئيسي لعمليات غسل الأموال.

ورحبت دولة الفاتيكان بالنتائج التي قدمها التقرير، وقالت في بيان اليوم "في حين أن التقرير أشار إلى فاعلية الإجراءات التي تبنتها السلطات المعنية بمحاربة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، فإن الكرسي الرسولي يجدد التزامه بمواصلة العمل نحو الالتزام الكامل بأفضل المعايير الدولية" لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.