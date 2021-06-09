سفير روسيا بالقاهرة: سعداء بالتطور الناجح للعلاقات مع مصر

مصر - (أ ش أ)

أعرب جيورجي بوريسينكو سفير روسيا بالقاهرة عن سعادته بالتطوير الناجح للعلاقات مع مصر التي دائما تبقى دولة شابة وديناميكية على الرغم من تاريخها الذي يمتد لآلاف السنين، مؤكدا أن اتفاقية الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي بين بلداننا التي دخلت حيز التنفيذ في بداية هذا العام ساهمت في تعزيز المستوى العالي من التفاهم والثقة المتبادلين بين روسيا ومصر.

وأضاف في كلمته التي نشرتها سفارة روسيا بالقاهرة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك اليوم الأربعاء بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني لروسيا الاتحادية الموافق السبت المقبل: "أننا نتعاون مع مصر من أجل حفظ الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ونطور التعاون الاقتصادي الثنائي ونوسع العلاقات الاجتماعية بيننا وذلك في إطار تقاليد الصداقة الراسخة.

وأوضح أننا نحتفل في 12 يونيو من كل عام بالعيد الوطني لروسيا الاتحادية وهذا هو العيد الرئيسي لأكبر دولة في العالم تقع في 11 منطقة زمنية في أوروبا وآسيا وتتنشر من بحر البلطيق في الغرب إلى مضيق بيرينج في الشرق معربا عن اعتقاده بأن روسيا الاتحادية هي دولة حديثة العهد لأنها شُكلت منذ 30 عاما فقط.

وأعرب عن فخره واعتزازه بتاريخ بلاده الذي أحيانا واجه كثيرا من الصعوبات ولكنه يحتوى على عدد كبير من الأسماء والإنجازات المجيدة.. وقد أثرت روسيا أكثر من مرة على مجرى الأحداث العالمية وأنقذت العالم حرفيًا مثلما حدث في أوائل القرن التاسع عشر وفي الأربعينيات من القرن الماضي فضلا عن كونها مشهورة ومعروفة بثقافتها وعلمها العظيمين وكذلك بكرم ضيافة شعبها.

وذكر أن روسيا تساهم اليوم بشكل كبير في مكافحة وباء فيروس كورونا المستجد بما في ذلك على طريق تطوير لقاحات فعالة للغاية وهي مستعدة لتوريدها إلى الدول الأخرى وتنتهج سياسة خارجية مسؤولة وتعرض التعاون بدلاً من المواجهة مع كل دولة؛ وتطور اقتصادها بثقة على الرغم من محاولات فرض العقوبات غير المفيدة عليها .