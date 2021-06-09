Masrawy logo white

بغداد تبلغ بيروت رسميًا قرار العراق مضاعفة كمية النفط المقررة للبنان

05:58 م الأربعاء 09 يونيو 2021
بغداد تبلغ بيروت رسميًا قرار العراق مضاعفة كمية النفط المقررة للبنان

رئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى

بيروت - (د ب أ)

أبلغت الحكومة العراقية اليوم الأربعاء نظيرتها اللبنانية رسميًا بقرار مجلس الوزراء العراقي مضاعفة كمية النفط التي كانت مقررة للبنان.

وقال بيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء اللبنانية عبر تويتر أن حكومة تصريف الأعمال حسان دياب تبلغ "رسميًا قرار مجلس الوزراء العراقي بمضاعفة كمية النفط التي كانت الحكومة العراقية قد أقرتها للبنان من 500 ألف طن إلى مليون طن سنويًا".

وأضاف البيان أن دياب "كان قد تواصل هاتفيًا مساء أمس مع رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي شاكراً له جهوده وللحكومة العراقية والشعب العراقي الشقيق وقوفهم إلى جانب لبنان في هذه المرحلة العصيبة التي يمر بها".

من جهته، نوه الكاظمي بـ"الدور الذي لعبه دياب في ظل ظروف صعبة جدًا"، مؤكدًا أن الشعب اللبناني يستحق الوقوف معه في محنته الحالية.

وكان رئيس مجلس النواب نبيه بري قد بعث برقية في وقت سابق اليوم إلى الكاظمي وشكره على مصادقة الحكومة العراقية على دعم لبنان بالنفط الخام وزيادة الدعم.

مصطفى الكاظمي العراق لبنان النفط

الخبر التالى:

رئيس الصحة العالمية يتعهد بإمدادات سريعة من اللقاحات لتونس ومساعدتها على إنتاجها محليًا

كورونا.. لحظة بلحظة

773

إصابات اليوم

38

وفيات اليوم

551

متعافون اليوم

269527

إجمالي الإصابات

15437

إجمالي الوفيات

197832

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:الرئيس السيسي يستعرض المخطط العام لمدينة السيارات العالمية

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا