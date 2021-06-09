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برلمان ألبانيا يصوت لصالح عزل رئيس الدولة من منصبه

05:35 م الأربعاء 09 يونيو 2021
برلمان ألبانيا يصوت لصالح عزل رئيس الدولة من منصبه

برلمان ألبانيا

تيرانا - أ ش أ

صوتت غالبية البرلمان الألباني، اليوم الأربعاء، لصالح إقالة رئيس الدولة إلير ميتا من منصبه، وذلك وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الألبانية في نبأ عاجل.

وقال موقع قناة (توب تشانل) الألبانية، في نسخته باللغة الإنجليزية، إن 115 نائبًا شاركوا في التصويت، وصوت 105 نواب لصالحه، و7 ضده، فيما امتنع 3 عن التصويت، موضحًا أنه تم إجراء التصويت بعد تقرير صادر عن لجنة تحقيق خلص الأسبوع الماضي إلى أن إلير ميتا انتهك 16 مادة من الدستور قبل الانتخابات العامة في ألبانيا في 25 أبريل.

ودعا ما يقرب من 50 مشرعًا من الحزب الاشتراكي الحاكم - في أعقاب الانتخابات، والذي انتهى به الأمر إلى الفوز بـ 74 من مقاعد البرلمان البالغ 140 مقعدًا - إلى تشكيل لجنة تحقيق لتقرير ما إذا كان ميتا ينتهك الدستور أم لا، ويجب عزله.

وأوصى التقرير بإقالة الرئيس من منصبه قبل عام من الموعد المتوقع لانتهاء ولايته، متهمًا الرئيس ميتا، بانتهاك الدستور بالفشل في أداء واجبه في ضمان الوحدة الوطنية من خلال دعم المعارضة في الانتخابات الأخيرة في البلاد.

وذكرت لجنة التحقيق أن الرئيس إلير ميتا تحول إلى مصدر إلهام للعنف بانتهاك المادة 88 من الدستور والمادة 98 من خلال الانخراط في حملات انتخابية.

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