مقتل صحفي في اشتباكات بين قوات الأمن وطالبان بإقليم لوجار الأفغاني

كابول - (د ب أ):

قتل صحفي محلي في إقليم لوجار الأفغاني، اليوم الأربعاء، في اشتباكات بين قوات الأمن وطالبان في مدينة بول-اي- علم، عاصمة الإقليم، طبقا لما أكدته أسرته، حسب قناة طلوع نيوز التلفزيونية الأفغانية.

ووقع الحادث في منطقة "خولاندار" بالمدينة، بينما كان يعمل في حديقته، حسبما قالت أسرته.

وقال ديدار لاوانج، المتحدث باسم حاكم الإقليم أن أسرة الصحفي زعمت أنه قتل برصاص قوات الأمن ، لكن تحقيقا بدأ في الحادث.