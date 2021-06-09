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الأردن: نتابع معلومات حول اختطاف أردنية في ليبيا

03:59 م الأربعاء 09 يونيو 2021
الأردن: نتابع معلومات حول اختطاف أردنية في ليبيا

وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الاردنية

عمان - (د ب أ):

أكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، اليوم الأربعاء، متابعتها للمعلومات التي وردتها، منذ يومين، حول تعرض فتاة أردنية للاختطاف وسوء المعاملة في ليبيا.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم عن المتحدث الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف الله الفايز قوله إن الوزارة، ومن خلال مركز العمليات، على تواصل مستمر مع السلطات الليبية من خلال السفارة الليبية في عمان والتي أكدت أن السلطات الليبية قامت فور تلقيها معلومات عن الحادثة باتخاذ الإجراءات القانونية والأمنية اللازمة، حيث جرى وضع الفتاة في مكان آمن، ويجري حاليا اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المعتدين.

وأضاف المتحدث أن "الوزارة على تواصل مستمر مع الأشقاء في السلطات الليبية للوقوف على حيثيات القضية ولتقديم الإسناد والدعم والمساعدة اللازمة للمواطنة الأردنية، كما يجري التواصل مع ذويها في المملكة لوضعهم بصورة المستجدات.

وأكد أن أولوية الوزارة الآن هو أن تكون المواطنة بأمان وحرية وسلامة وأن تُتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المعتدين، مشيرا إلى أن المعلومات ما زالت أولية والتحقيقات جارية للوقوف على حيثيات ما جرى، مثمنا الجهود الحثيثة والفورية التي قامت بها السلطات الليبية للتعامل مع الموضوع.

وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية الأردن ليبيا عمان

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