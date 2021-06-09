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العراق: إحباط عملية إرهابية بسيارة مفخخة في الأنبار

01:51 م الأربعاء 09 يونيو 2021
العراق: إحباط عملية إرهابية بسيارة مفخخة في الأنبار

القوات العراقية

بغداد - أ ش أ

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، اليوم الأربعاء، إحباط عملية إرهابية بسيارة مفخخة في محافظة الأنبار غربي البلاد.

وذكرت الخلية - في بيان أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية اليوم - أن الاستخبارات العسكرية أحبطت عملية إرهابية بسيارة مفخخة في الأنبار ، حيث تمت العملية وفقا لمعلومات دقيقة من مديرية الاستخبارات العسكرية إلى قيادة عمليات الجزيرة، التي أكدت وجود سيارة مفخخة مخبأة بأحد الأوكار في قرية محيريجة بصحراء راوة، كانت معدة لاستخدامها في تنفيذ عملية إرهابية بمحافظة الأنبار.

وأضافت أنه وعلى إثر تلك المعلومة تحركت قوات شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة السابعة وبالتنسيق مع قوة من الفوج الثالث لواء المشاة الثامن وتمت مداهمة المخبأ والاستيلاء على السيارة المفخخة، وقامت قوات هندسة الفرقة بإخراج السيارة وتفجيرها تحت السيطرة.

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