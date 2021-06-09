السفير الاوكراني يشيد بمتحف الحضارة

القاهرة - أ ش أ

أشاد السفير إيفهين ميكيتينكو سفير أوكرانيا بالقاهرة بالمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، معربا عن انبهاره بمقتنيات وكنوز المتحف الأثرية.

جاء ذلك خلال زيارته للمتحف اليوم الأربعاء، وكان فى استقباله الدكتور أحمد فاروق غنيم رئيس هيئة المتحف، وبدأت الزيارة بتعريف السفير الأوكراني، الإمكانيات الضخمة التي يمتلكها المتحف.

وتفقد السفير الأوكراني مع أمناء المتحف مبنى الاستقبال وقاعة العرض المركزى وقاعة المومياوات الملكية والمسرح المكشوف والمصبغة الأثرية التي يعود اكتشافها للعصر الفاطمي.

وقال السفير الأوكراني، خلال الزيارة، إن مصر عاشت دائما في وجدان الجميع منذ كانت حضارتها دروساً يتابعونها فى مدارسهم كأقدم حضارة إنسانية ثم تستمر الرغبة معهم في زيارة آثار مصر ورؤية معالم حضارتها من خلال هذا الصرح الشامخ ألا وهو (متحف الحضارة) ويزداد شوقهم لرؤية المومياوات الملكية التي تبهر العالم كله.

وعقب الزيارة، بحث الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف مع السفير الأوكراني آليات استمرار التنسيق والتشاور وتبادل الخبرات والمعلومات وتعزيز سبل التعاون على المستوى السياحي والعلمي والأثري خلال الفترة المقبلة.

وأكد الدكتور أحمد غنيم أن متحف الحضارة سوف يكون دفعة كبيرة للسياحة المصرية على وجه الخصوص، ربما لن تكون كل نتائجه مباشرة ولكنها سوف تأتى بكل تأكيد انعكاسا على زيادة الطلب على زيارة مصر بشكل عام والسياحة الثقافية بشكل خاص، ولا بد أن نعرف أن السياحة الثقافية تعد هي الأكثر إسهاما في مجال الدخل السياحي.