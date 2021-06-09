الصومال والسعودية تبحثان ترتيبات إعادة فتح سفارة المملكة في مقديشيو

مقديشيو - أ ش أ

بحث الأمين الدائم بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الصومالي، السفير محمد علي نور حاجي خلال لقائه مع وفد من وزارة الخارجية السعودية برئاسة المستشار عبدالسلام بن عبدالله بن رشود العنزي، الترتيبات الخاصة بإعادة فتح السفارة السعودية في العاصمة الصومالية مقديشيو، ونقل خدماتها من العاصمة الكينية نيروبي.

كما بحث الجانبان -وفقا لوكالة الأنباء الصومالية- تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية والتعليمية بما يحقق طموحات وتطلعات البلدين.

وقال حاجي، إن السعودية تمثل بالنسبة للصومال مكانة كبيرة وتربط بها علاقات وطيدة تاريخية ذات عمق حضاري وثقافي، كما هي شريكة استراتيجية، مشيدا بمساهماتها الإنسانية ومواقفها الدولية الشريفة إلى جانب الصومال.