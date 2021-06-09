Masrawy logo white

البيت الأبيض: بايدن يمدد العقوبات ضد بيلاروسيا لعام إضافي

10:11 ص الأربعاء 09 يونيو 2021
البيت الأبيض: بايدن يمدد العقوبات ضد بيلاروسيا لعام إضافي

الرئيس الأمريكي جو بايدن

واشنطن - أ ش أ

أعلن البيت الأبيض تمديد العقوبات المفروضة على بيلاروسيا منذ عام 2006 لعام إضافي آخر.

وكتب الرئيس الأمريكي جو بايدن خطابا إلى الكونجرس -وفق ما أورده البيت الأبيض عبر موقعه الإلكتروني اليوم الأربعاء- بشأن استمرار حالة الطوارئ الوطنية فيما يتعلق بإجراءات وسياسات بعض أعضاء حكومة بيلاروسيا وغيرهم من الأشخاص المتورطين في تقويض العمليات أو المؤسسات الديمقراطية في بيلاروسيا.

وقال بايدن: لا تزال الإجراءات والسياسات التي ينتهجها بعض أعضاء حكومة بيلاروسيا وغيرهم من الأشخاص المتورطين في تقويض العمليات أو المؤسسات الديمقراطية في بيلاروسيا وارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان وممارسات القمع السياسي والانخراط في الفساد العام، تشكل تهديدًا استثنائيا على المواطنين الأمن والسياسة الخارجية للولايات المتحدة".

وتابع قائلا: لذلك، قررت أنه من الأهمية بمكان استمرار حالة الطوارئ الوطنية المعلنة بموجب الأمر التنفيذي رقم 13405 فيما يتعلق ببلاروسيا".

هذا المحتوى من

Asha
جو بايدن البيت الأبيض العقوبات ضد بيلاروسيا الرئيس الأمريكي

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
773

إصابات اليوم

38

وفيات اليوم

551

متعافون اليوم

269527

إجمالي الإصابات

15437

إجمالي الوفيات

197832

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا