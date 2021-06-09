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أول دولة تتبنى بيتكوين كعملة قانونية

10:09 ص الأربعاء 09 يونيو 2021
أول دولة تتبنى بيتكوين كعملة قانونية

عملة بيتكوين

سان سلفادرو - أ ش أ

ذكرت شبكة "سي إن بي سي" الإخبارية الأمريكية، اليوم الأربعاء أن السلفادور أصبحت أول دولة تتبنى عملة البيتكوين كعملة قانونية، وأن مشرعين في الكونغرس صوتوا بأغلبية ساحقة لصالح قانون البيتكوين.

وينظم القانون عملات البيتكوين كعملة قانونية ما يعني إمكانية عرض الأسعار بعملة البيتكوين، ويمكن دفع المساهمات الضريبية بالعملة الرقمية، ولن تخضع عمليات التبادل في البيتكوين لضريبة أرباح رأس المال.

وينص القانون على أن "الغرض من هذا القانون هو تنظيم عملات البيتكوين كعملة قانونية، وغير محدودة في أي معاملة ولأي ملكية يتطلبها الأشخاص الطبيعيون أو الاعتباريون العامون أو الخاصون".

يذكر أن العملة الرسمية الحالية في السلفادور هي الدولار الأمريكي.

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