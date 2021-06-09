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وزيرا الخارجية والري يتوجهان إلى الخرطوم لبحث تطورات ملف سد النهضة

10:08 ص الأربعاء 09 يونيو 2021
وزيرا الخارجية والري يتوجهان إلى الخرطوم لبحث تطورات ملف سد النهضة

سد النهضة

القاهرة - أ ش أ

توجّه وزير الخارجية سامح شكري ووزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبد العاطي صباح اليوم الأربعاء إلى العاصمة السودانية الخرطوم، وذلك في إطار المساعي المستمرة لتعزيز العلاقات الاستراتيجية التي تجمع البلدين الشقيقين، وكذا التشاور القائم حول مختلف القضايا محل الاهتمام المشترك وعلى رأسها قضية سد النهضة.

وذكرت الخارجية - فى بيان صحفى - أنه من المقرر أن يلتقي وزيرا الخارجية والري بالفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني والدكتور عبد الله حمدوك رئيس الوزراء السوداني، فضلاً عن عقد جلسة مباحثات موسعة مع وزيري الخارجية والري السودانيين بمقر وزارة الخارجية السودانية.

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سد النهضة سامح شكري محمد عبد العاطي الخرطوم السودان عبد الفتاح البرهان إثيوبيا نهر النيل

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