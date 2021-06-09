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ألمانيا ترحل دفعة جديدة من اللاجئين إلى أفغانستان

09:30 ص الأربعاء 09 يونيو 2021
ألمانيا ترحل دفعة جديدة من اللاجئين إلى أفغانستان

اللاجئين - صورة ارشيفية

كابول - (د ب أ):

قامت ألمانيا بترحيل دفعة جديدة من اللاجئين على متن طائرة إلى أفغانستان.

وقال مسؤولون من سلطات أفغانية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن الطائرة هبطت في مطار كابول في الساعة 48ر7 صباحا (التوقيت المحلي).

وبحسب البيانات، كان على متن الطائرة 42 رجلا مرحّلا.

وكان هذا الترحيل الجماعي التاسع والثلاثون منذ أول رحلة من هذا النوع في ديسمبر 2016. وأعادت الحكومة الألمانية والولايات بذلك حتى الآن ما مجموعه 1077 رجلا إلى أفغانستان.

وفي الآونة الأخيرة، كانت هناك رحلة شهرية للترحيل من ألمانيا إلى أفغانستان منذ ديسمبر الماضي. ووفقا لوزارة الداخلية الألمانية، تم إرجاء الرحلة المخطط لها في مايو الماضي لأن السلطات الأفغانية رأت حاجة إلى زيادة التدابير الأمنية بحلول الأول من مايو، عندما بدأت الولايات المتحدة ودول أخرى من حلف شمال الأطلسي (الناتو) رسميا سحب قواتها من أفغانستان.

تجدر الإشارة إلى أن عمليات الترحيل من ألمانيا إلى أفغانستان مثيرة للجدل. فعلى الرغم من بدء محادثات السلام في سبتمبر الماضي، لا يزال الصراع مع حركة طالبان الإسلامية المتشددة مستمرا. وتدهور الوضع الأمني منذ أن بدأت القوات الدولية الانسحاب من أفغانستان. وشنت حركة طالبان الإسلامية المتشددة منذ ذلك الحين عدة هجمات واحتلت ما لا يقل عن 11 منطقة في البلاد. وقُتل وجُرح المئات من قوات الأمن.

كما يسقط المدنيون ضحايا للنزاع يوميا. وبالإضافة إلى طالبان، فإن تنظيم داعش نشط أيضا في أفغانستان. وفي الآونة الأخيرة ارتفع أيضا عدد الإصابات الجديدة بكورونا في البلاد بشكل كبير.

اللاجئين أفغانستان ألمانيا كابول

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