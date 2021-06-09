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دراسة أمريكية: 91% نسبة الحصانة للمُطعمين بلقاح كورونا

12:54 ص الأربعاء 09 يونيو 2021
دراسة أمريكية: 91% نسبة الحصانة للمُطعمين بلقاح كورونا

لقاح كورونا

الولايات المتحدة - (أ ش أ)

أكدت دراسة أمريكية حديثة أن الأشخاص الذين تم تطعيمهم بشكل كامل باللقاحات المضادة لفيروس كورونا محصنين ضد الإصابة بهذا المرض بنسبة 91%.

وأوضحت قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية الثلاثاء، أنه وحسب الدراسة، أجرتها هيئة السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة الأمريكية، فإن هؤلاء الأشخاص حتى ولو أصيبوا فإن الأعراض ستكون أخف مقارنة بمن لم يتلقوا التطعيمات.

وأضافت الدراسة أن احتمالية نقل الفيروس لأشخاص آخرين من قِبل من تلقوا التطعيم بشكل كامل ستكون أقل أيضاً.

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Asha
لقاح كورونا دراسة أمريكية فيروس كورونا

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