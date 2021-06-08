السودان: مسار التفاوض بين الحكومة والحركة الشعبية يسير بصورة جيدة

السودان - (أ ش أ)

أكد رئيس فريق الوساطة في مفاوضات السلام بين الحكومة السودانية و "الحركة الشعبية – شمال – جناح عبد العزيز الحلو"، مستشار رئيس جنوب السودان للشؤون الأمنية توت قلواك، أن مسار التفاوض بين الطرفين يسير بصورة جيدة وسلسة.

وواصل وفدا الحكومة السودانية و"الحركة الشعبية – شمال"، اليوم الثلاثاء، جلساتهما المباشرة في جوبا، بحضور فريق الوساطة الجنوبية برئاسة توت قلواك، وذلك لمناقشة القضايا الخلافية في مسودة الاتفاق الإطاري، وترأس الوفد الحكومي عضو مجلس السيادة الفريق أول ركن شمس الدين كباشي، فيما ترأس وفد الحركة أمينها العام عمار آمون.

وقال قلواك، في تصريح صحفي، إن جلسات التفاوض المباشرة بين وفدي الحكومة الانتقالية و"الحركة الشعبية – شمال"، تسير بصورة جيدة وتسودها روح الجدية والمثابرة من أجل الوصول إلى سلام شامل وعادل، لافتا إلى أن الوساطة كونت عدة لجان لحسم القضايا المتبقية ورفعها لجلسة غد الأربعاء.

وأوضح أن الوساطة لا ترى أن هناك قضايا خلافية كبيرة بين الطرفين، وأن تباين المواقف ينحصر في نطاق ضيق يمكن معالجته، مضيفا أن تحقيق السلام بات قريبا، من خلال ما لمسناه من إرادة وعزيمة متوفرة لطرفي التفاوض.