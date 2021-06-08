مجلس الأمن الوطني العراقي يبحث جهود تأمين الحدود مع سوريا

العراق - (أ ش أ)

بحث مجلس الأمن الوطني العراقي، اليوم الثلاثاء، جهود تأمين الحدود العراقية السورية، والمشاكل التي تواجه ضبط وتعزيز السيطرة الأمنية في المناطق الحدودية، خصوصا فيما يتعلق بالحدود العراقية السورية.

وأفادت قناة "السومرية" الإخبارية العراقية، بأن ذلك جاء خلال اجتماع مجلس الأمن الوطني العراقي برئاسة المستشار قاسم الأعرجي، حيث تم بحث ضبط وتأمين المناطق الحدودية مع سوريا، بحضور الأجهزة الاستخبارية وقيادة العمليات المشتركة وممثلين عن الحشد الشعبي في العراق.

كما تم خلال الاجتماع مناقشة السبل الكفيلة بتأمين الحدود العراقية ومنع تسلل الإرهابيين إلى داخل الأراضي العراقية، ورفع التوصيات اللازمة بشأن تخطي تحديات الأمن والاستقرار في كافة أنحاء البلاد.