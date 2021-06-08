العراق يقرر الضغط على مواطنيه لتلقي لقاح كورونا

بغداد - (د ب أ)

قررت الحكومة العراقية اليوم الثلاثاء إتخاذ سلسلة إجراءات للضغط على العراقيين للتطعيم ضد فيروس كورونا.

وشددت الحكومة العراقية في بيان عقب اجتماعها برئاسة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي على ضرورة تطبيق إجراءات شديدة من قبل الحكومة الى جانب الاجراءات الواجب اتخاذها من قبل الدوائر الصحية في المحافظات، لغرض رفع نسبة التغطية باللقاحات من أجل تحقيق المناعة المجتمعية والبدء بتخفيف الاجراءات تدريجيا أسوة بدول العالم وعودة الحياة بشكلها الطبيعي في المرافق كافة.

كما ألزمت الحكومة جميع العراقيين المسافرين الى خارج العراق إبراز الشهادة الدولية للتلقيح بلقاح كوفيد-19 ابتداء من أول أكتوبر المقبل إضافة الى متطلبات الدول المراد السفر اليها.

وأكدت وزارة الصحة والبيئة خلال جلسة الحكومة توفر كميات كبيرة من لقاحات كوفيد-19 خلال شهر يوليو المقبل والأشهر التي تليه، وحسب جدولة الشحن المتفق عليها مع شركتي فايزر وسينوفارم ومرفق كوفاكس.

كانت وزارة الصحة والبيئة في العراق قد أعلنت اليوم الثلاثاء أن أجمالي عدد الوفيات في العراق من جراء الإصابة بفيروس كورونا بلغ 16 ألف و589 شخصا فيما بلغ إجمالي عدد الإصابات مليون و233ألف و240 إصابة في حين بلغ إجمالي عدد الذين تلقو التطعيم 658ألف و501 شخص منذ مارس الماضي ولغاية الأن.