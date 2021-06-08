الاتحاد الدولي للصحفيين يدعو جميع الأطراف في اليمن لاحترام حرية التعددية الإعلامية

صنعاء - (د ب أ)

دعا أنطوني بيلانجي، أمين عام الإتحاد الدولي للصحفيين، اليوم الثلاثاء، جميع الأطراف إلى احترام حرية المعلومات والتعددية الإعلامية في اليمن.

وقال الاتحاد الدولي للصحفيين في بيان صحفي:"استولى مسلحون يتبعون المجلس الانتقالي الجنوبي-الذي يدعي السيطرة على معظم المناطق في جنوب اليمن- على مبنى وكالة الأنباء اليمنية الرسمية(سبأ) في العاصمة عدن، يوم 4 يونيو الماضي، كما اقتحموا في ذات اليوم صحيفة الثورة الرسمية. وكانوا قد استحوذوا في أغسطس 2019 على صحيفة 14 أكتوبر الرسمية التابعة للدولة".

واكد الاتحاد على أنه ضم صوته لنقابة الصحفيين اليمنيين في إدانة الاعتداءات على المؤسسات والمكاتب الإعلامية وحث السلطات على إحترام حرية المعلومات في المناطق تحت سيطرتها.

وقال بيلانجي :"إن هذا يكشف مدى فشل السياسات الإعلامية للحكومات في اليمن، حيث تسيطر الحكومات على وسائل الإعلام العامة وتشغلها كآلات دعاية لسياساتها".

وشدد بيلانجي على أنه يجب على المجلس الانتقالي أن يسحب سيطرته على المؤسسات الإعلامية ويسمح للصحفيين بالعمل دون خوف وترهيب.

وبحسب البيان، فقد اصبح المجلس الانتقالي الجنوبي يسيطر على غالبية المؤسسات الإعلام الرسمية في مدينة عدن.

ووفقا لنقابة الصحفيين اليميين، "فانه يبدو واضحا أن المجلس الانتقالي يريد السيطرة على المؤسسات الإعلامية الرسمية وتشغيلها لصالحه. وهناك أكثر من 150 موظفًا يعملون لدى وكالة سبأ، من بينهم 70 صحفيًا، وهم معرضون لخطر فقدان وظائفهم في حالة لم يسلموا باتباع الخط السياسي للمجلس الانتقالي الجنوبي".

وعاد التوتر بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي، رغم توافق الطرفين نهاية العام الماضي على تشكيل حكومة مناصفة بين الشمال والجنوب بناء على اتفاق الرياض الذي ترعاه السعودية والموقع في نوفمبر 2019.