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المبعوث الأمريكي لليبيا يؤكد ضرورة إجراء الانتخابات الوطنية في موعدها المقرر

10:01 م الثلاثاء 08 يونيو 2021
المبعوث الأمريكي لليبيا يؤكد ضرورة إجراء الانتخابات الوطنية في موعدها المقرر

المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند

ليبيا - (أ ش أ)

أكد المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، ضرورة إجراء الانتخابات الوطنية الليبية في موعدها المقرّر 24 ديسمبر المقبل من العام الجاري.

جاء ذلك - وفقا لموقع "بوابة إفريقيا" الإخباري- خلال اتصال هاتفي أجراه نائب رئيس الوزراء الليبي رمضان أبو جناح، مع المبعوث الأمريكي، وتم خلاله بحث الأمن وتوحيد القوات العسكرية والمصالحة الوطنية والتحضير للانتخابات في ليبيا.

وخلال الاتصال أدان المبعوث الأمريكي الهجوم الإرهابي الذي استهدف سبها أمس الأول الأحد معربا عن تعازيه لأسر الضحايا، ومؤكدا دعم الولايات المتحدة لجهود الحكومة الليبية المستمرة لتحسين الأمن في الجنوب، وتوحيد القوات العسكرية للبلاد، وزيادة السيطرة على الحدود بالمنطقة الجنوبية، وحماية السيادة الليبية.

وأشار المبعوث الأمريكي إلى أن جميع القضايا السابقة ستكون مطروحة خلال اجتماع برلين الوزاري المقبل، مرحبا بالتزام نائب رئيس الوزراء الراسخ بتحقيق مصالحة مستدامة في جميع أنحاء ليبيا.

هذا المحتوى من

Asha
ريتشارد نورلاند ليبيا انتخابات ليبيا

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