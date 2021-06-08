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الأردن يدين حادث دهس عائلة مسلمة في كندا

09:51 م الثلاثاء 08 يونيو 2021
الأردن يدين حادث دهس عائلة مسلمة في كندا

أرشيفية

الأردن - (أ ش أ)

أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية اليوم الثلاثاء، حادثة الدهس الإرهابية التي وقعت في مدينة لندن بمقاطعة أونتاريوا الكندية، وأسفرت عن مقتل 4 أشخاص من عائلة مسلمة وإصابة طفل بجروح خطيرة.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف الله علي الفايز - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الأردنية - إدانة واستنكار المملكة الشديدين لهذا الحادث الإرهابي واستهداف المدنيين الأبرياء على أساس الدين والعرق والذي يتنافى مع كافة القيم الدينية والإنسانية، مشددا على موقف المملكة الرافض للإرهاب بأشكاله وصوره كافة مهما كانت دوافعه وأسبابه.

وأعرب الفايز عن خالص التعازي وصادق المواساة لحكومة وشعب كندا ولذوي الضحايا، متمنيا الشفاء العاجل للطفل المصاب.

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