الرئيس العراقي يؤكد ضرورة التنسيق لإرساء أمن واستقرار المنطقة ومكافحة الإرهاب

العراق - (أ ش أ)

أكد الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الثلاثاء، ضرورة التعاضد في إرساء أمن واستقرار المنطقة والتنسيق في مكافحة الإرهاب والفساد ومواجهة التغير المناخي.

وذكرت الرئاسة العراقية - في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أن ذلك جاء خلال لقاء الرئيس العراقي مع وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، حيث بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في المجالات كافة عبر مذكرة التفاهم المشتركة التي تم توقيعها اليوم لتؤكد أهمية العلاقة بين الجانبين وتطوّرها، وبما يخدم مصالح الشعبين الصديقين في المجالات الاقتصادية والثقافية ويعود بالمنفعة على كل المنطقة في ترسيخ أمنها واستقرارها، والعمل والتنسيق في مواجهة تحديات الإرهاب، ومكافحة الفساد الإداري والمالي واسترداد الأموال العراقية المهربة إلى الخارج.

وقال الرئيس العراقي إن "العراق ينطلق نحو علاقات متوازنة تستند إلى العمل المشترك مع الأشقاء والأصدقاء في المجتمع الدولي لترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة وتخفيف حدة التوترات، ودعم الترابط في المجالات الاقتصادية والتجارية والصحية والبيئية، والذي سيعود بالمنفعة على الجميع".

ومن جهته، أكد الوزير البريطاني التزام بلاده بدعم أمن واستقرار العراق ودوره الفاعل في المنطقة، ورغبة بريطانيا في تعزيز أواصر التعاون والتنسيق في المجالات الاقتصادية والثقافية ودعم الاستثمار، وتعزيز فرص التنمية والتقدم للعراق.

وأشار البيان إلى أن اللقاء استعرض أيضا سبل مواجهة التحديات البيئية المرتبطة بالتغير المناخي والاحتباس الحراري وتبادل الخبرات في هذا الجانب المهم الذي يهدد العالم أجمع