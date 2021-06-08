فوتشي يدعو أمريكا لتسريع التطعيمات وسط انتشار سلالة كورونا الهندية

واشنطن - (د ب أ)

قال مسؤولو الصحة الأمريكيون اليوم الثلاثاء إن عدد الإصابات بسلالة كورونا الأشد ضررا المعروفة باسم "دلتا" ارتفعت في المملكة المتحدة، وهي دولة ذات مستويات تطعيم مرتفعة، في تحذير للولايات في ظل انخفاض معدلات التطعيم في أنحاء عديدة من الولايات المتحدة، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء .

وقال أنتوني فوتشي، رئيس المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية ومستشار الرئيس جو بايدن للشؤون الصحية، في إفادة صحفية إن سلالة دلتا التى ظهرت لأول مرة في الهند تمثل الآن أكثر من 6% من الحالات التي يتم تسجيلها في الولايات المتحدة، بينما هيمنت الإصابات بسلالة "ألفا" على الوضع الوبائى لكورونا فى المملكة المتحدة وهى السلالة التى نشأت هناك.

وأضاف فوتشي "إنها تتفشى بصورة أساسية" في المملكة المتحدة، "لا يمكننا السماح بحدوث ذلك في الولايات المتحدة." وذكر أنه تم حتى الآن تسجيل سلالة دلتا في 60 دولة، من بينها الولايات المتحدة.