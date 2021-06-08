أول تعليق من الرئيس الفرنسي على واقعة صفعه (فيديو)

وكالات

علق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، على حادثة صفعه فيها رجل أثناء لقائه بحشد من المواطنين والصحفيين في جنوب شرق البلاد، قائلاً إنه بخير ويجب وضع الحادث، في منظوره الصحيح، حسبما ذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية.

ونقلت سبوتنيك عن تصريحات ماكرون لصحيفة "دوفين ليبر" التي أدلى بها في مقابلة بعد الحادث، قائلاً: "دعونا لا ندع الأحداث المنعزلة والأفراد المتطرفين، يسيطرون على النقاش العام، إنهم لا يستحقون ذلك".

وكان قصر "الإليزيه" قال إن ماكرون واصل مُصافحة الحشد في منطقة لادروم، جنوب شرقي فرنسا، بعد صفعه من قِبل مواطن مجهول، وذلك في أول تعليق على الحادث.

وأكّد القصر الرئاسي الفرنسي أن "شخصًا حاول بالفعل صفع الرئيس إيمانويل ماكرون"، دون تقديم مزيد من المعلومات حول هويّة الشخص أو دوافعه.

وتابع في تصريح مُقتضب لشبكة " سي إن إن" الأمريكية: "ليست لدينا تعليقات أخرى في الوقت الحالي. استؤنفت مُصافحات (الرئيس ماكرون) مع الحشد. والرحلة مستمرة".

وأضاف متحدث باسم الإليزيه أن ماكرون "لم يُصب بأذى خطير".

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