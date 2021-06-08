وزير داخلية مالطا: تفعيل اتفاقيات مع ليبيا لمكافحة غسيل الأموال والهجرة

ليبيا - (أ ش أ)

أكد وزير داخلية مالطا بايرون كاميلليري، اليوم الثلاثاء، تفعيل الاتفاقيات السابقة مع ليبيا في مجال مكافحة المخدرات وغسيل الأموال والهجرة غير الشرعية والتهريب والجريمة المنظمة.

وأوضحت وزارة الداخلية الليبية - وفقًا لبوابة أفريقيا الإخبارية - أن ذلك جاء خلال لقاء كاميلليري مع وزير الداخلية الليبي خالد مازن، اليوم، بديوان الوزارة بالعاصمة طرابلس، حيث أكد على دعم وتدريب أمن السواحل الليبي والرفع من كفاءتهم في هذا المجال.

من جانبه، أشار مازن إلى أن ملف الهجرة غير الشرعية هو ملف مشترك وكبير، ويجب على الجميع تحمل أعبائه باعتبار ظاهرة الهجرة ليست مشكلة ليبية فقط، مما يتطلب تكاتف كل الجهود من أجل الحد منها والقضاء عليها