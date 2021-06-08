Masrawy logo white

وزير داخلية مالطا: تفعيل اتفاقيات مع ليبيا لمكافحة غسيل الأموال والهجرة

06:54 م الثلاثاء 08 يونيو 2021
وزير داخلية مالطا: تفعيل اتفاقيات مع ليبيا لمكافحة غسيل الأموال والهجرة

قوارب الهجرة غير الشرعية

ليبيا - (أ ش أ)

أكد وزير داخلية مالطا بايرون كاميلليري، اليوم الثلاثاء، تفعيل الاتفاقيات السابقة مع ليبيا في مجال مكافحة المخدرات وغسيل الأموال والهجرة غير الشرعية والتهريب والجريمة المنظمة.

وأوضحت وزارة الداخلية الليبية - وفقًا لبوابة أفريقيا الإخبارية - أن ذلك جاء خلال لقاء كاميلليري مع وزير الداخلية الليبي خالد مازن، اليوم، بديوان الوزارة بالعاصمة طرابلس، حيث أكد على دعم وتدريب أمن السواحل الليبي والرفع من كفاءتهم في هذا المجال.

من جانبه، أشار مازن إلى أن ملف الهجرة غير الشرعية هو ملف مشترك وكبير، ويجب على الجميع تحمل أعبائه باعتبار ظاهرة الهجرة ليست مشكلة ليبية فقط، مما يتطلب تكاتف كل الجهود من أجل الحد منها والقضاء عليها

هذا المحتوى من

هجرة غير شرعية مالطة بايرون كاميلليري ليبيا

الخبر التالى:

‏إصابة جندي من قوات الاحتلال الإسرائيلي في اشتباك مسلح بين دوريتين أردنية وإسرائيلية

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
782

إصابات اليوم

47

وفيات اليوم

677

متعافون اليوم

268754

إجمالي الإصابات

15399

إجمالي الوفيات

197281

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:توجيهان من السيسي بشأن توفير لقاحات كورونا للمصريين

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا