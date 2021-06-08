الأردن يتسلم المواطنين المفرج عنهما من إسرائيل
الأردن - (أ ش أ)
أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، اليوم الثلاثاء، تسلم المواطنين الأردنيين "مصعب الدعجة" و"خليفة العنوز"، المفرج عنهما من قبل السلطات الإسرائيلية.
وقالت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية (بترا) - إن ذلك جاء بعد أن أسفرت الجهود المكثفة التي بذلتها الوزارة ومؤسسات الدولة المعنية عن قيام السلطات الإسرائيلية بإسقاط لائحة الاتهام بحقهما وإلغاء إجراءات الاعتقال وإخلاء سبيلهما.
هذا المحتوى من
كورونا.. لحظة بلحظةأخبار الكورونا
إصابات اليوم
وفيات اليوم
متعافون اليوم
إجمالي الإصابات
إجمالي الوفيات
إجمالي المتعافين
إعلان