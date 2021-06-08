الأردن يتسلم المواطنين المفرج عنهما من إسرائيل

الأردن - (أ ش أ)

أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، اليوم الثلاثاء، تسلم المواطنين الأردنيين "مصعب الدعجة" و"خليفة العنوز"، المفرج عنهما من قبل السلطات الإسرائيلية.

وقالت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية (بترا) - إن ذلك جاء بعد أن أسفرت الجهود المكثفة التي بذلتها الوزارة ومؤسسات الدولة المعنية عن قيام السلطات الإسرائيلية بإسقاط لائحة الاتهام بحقهما وإلغاء إجراءات الاعتقال وإخلاء سبيلهما.