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‏تأييد الحكم بالسجن المؤبد على ملاديتش لإدانته بارتكاب إبادة جماعية في البوسنة

05:48 م الثلاثاء 08 يونيو 2021
‏تأييد الحكم بالسجن المؤبد على ملاديتش لإدانته بارتكاب إبادة جماعية في البوسنة

القائد العسكري السابق لصرب البوسنة راتكو ملاديتش

وكالات

أيدت المحكمة الجنائية الدولية الثلاثاء في حكمها النهائي بحق القائد العسكري السابق لصرب البوسنة راتكو ملاديتش، الذي أودع استئنافا ضد حكم بسجنه مدى الحياة صدر بحقه بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في البوسنة من 1992 و1995، حسبما ذكرت "فرانس برس".

وتم توقيف "سفاح البلقان" في 2011 بعد فرار دام 16 عاما، وهو ملاحق خاصة لدوره في مجزرة سربرنيتشا الأسوأ في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.

وأصدرت محكمة البداية الأولى حكمها في 2017 بحق ملاديتش المعروف باسم "سفاح البلقان" خصوصًا بسبب دوره في مجزرة سربرنيتشا، أسوأ مجزرة في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، والتي تعتبر إبادة في نظر القضاء الدولي.

راتكو ملاديتش صرب البوسنة إبادة جماعية

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