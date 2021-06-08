"الصحة العالمية" تدعو صانعي اللقاحات للتبرع بنصف الإمدادات الجديدة لـ"كوفاكس"

الولايات المتحدة - (أ ش أ)

دعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، مصنّعي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد إلى إعطاء نصف جرعاتهم لبرنامج "كوفاكس" كجزء من حملة لتلقيح 30% من سكان العالم بحلول 31 ديسمبر.

وقال تيدروس - في تصريحات نقلتها صحيفة "ذا هيل" الأمريكية -: "يجب على الشركات الالتزام بنسبة 50% من إنتاجها للقاحات إلى كوفاكس هذا العام".

وأضاف أن "تبادل اللقاحات الآن أمر ضروري لإنهاء المرحلة الحادة للوباء .. ولكن من الواضح أيضًا أنه في حالات الطوارئ، لا يمكن للبلدان منخفضة الدخل الاعتماد فقط على واردات اللقاحات من الدول الأكثر ثراءً".

ونوه قائلاً: "يظل أكبر عائق أمام إنهاء الوباء هو تقاسم الجرعات والموارد والتكنولوجيا".

وتابع أن "كوفاكس هو أفضل طريقة لتوزيع اللقاحات بشكل سريع وعادل"، مبرزا أن المنظمة تكافح للوصول إلى هدفها المتمثل في تطعيم 30 % من السكان المؤهلين عالميًا، خاصة بعد تعليق معهد اللقاحات في الهند، أكبر مصنع للقاحات في العالم، لصادراته.

و"كوفاكس" هي مبادرة عالمية أطلقتها المنظمة لتوفير اللقاحات للبلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل. وتحتاج الصحة العالمية إلى 100 مليون جرعة في يونيو ويوليو فقط، بالإضافة إلى 250 مليون جرعة إضافية بحلول سبتمبر.

ودعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، قادة مجموعة الدول السبع، إلى الالتزام بتقاسم الجرعات على الفور لشهري يونيو ويوليو