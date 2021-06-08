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الخارجية الإيطالية تستدعي السفير الإماراتي

04:04 م الثلاثاء 08 يونيو 2021
الخارجية الإيطالية تستدعي السفير الإماراتي

السفير الإماراتي لدى روما عمر الشامسي

وكالات:

استدعت وزارة الخارجية الايطالية السفير الإماراتي لدى روما عمر الشامسي، على خلفية رفض أبوظبي السماح لطائرة تابعة لسلاح الجو الايطالي عبور الأجواء الإماراتية.

ووفق وكالة "آكي" الإيطالية، رفضت الإمارات، ولمدة 3 ساعات، رغم خطة الطيران المتفق عليها بين البلدين، السماح لطائرة بوينج-767 تابعة لسلاح الجو الإيطالي الإقلاع من مطار الدمام بالسعودية وعبور الأجواء الإماراتية في رحلتها إلى هرات في أفغانستان.

وأعرب الأمين العام لوزارة الخارجية الإيطالية، للسفير الإماراتي، عن "الدهشة وخيبة الأمل الشديدة" بشأن التصرف "غير المتوقع والذي يصعب فهمه" من جانب السلطات المعنية في الإمارات.

والطائرة التي كانت غادرت مطار براتيكا دي ماري، وعلى متنها 40 صحفيا للمشاركة في مراسم إنزال العلم الإيطالي في هرات، استأنفت لاحقا رحلتها بعد "التوقف القسري" في الدمام.

عمر الشامسي السفير الإماراتي لدى روما وزارة الخارجية الايطالية سلاح الجو الايطالي الإمارات

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