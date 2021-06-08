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إيران: تَغيير الرئيس لن يؤثر على مسار المفاوضات النووية

03:35 م الثلاثاء 08 يونيو 2021
إيران: تَغيير الرئيس لن يؤثر على مسار المفاوضات النووية

علم ايران

طهران- (د ب أ):

أكد علي ربيعي المتحدث باسم حكومة الرئيس الإيراني حسن روحاني، أن أي رئيس إيراني جديد يفوز بالانتخابات الرئاسية المقررة في 18 يونيو الجاري سيواصل المفاوضات مع القوى العالمية بشأن استعادة الاتفاق النووي.

وقال ربيعي، الثلاثاء، للصحفيين إنه تم اتخاذ القرار، المتعلق بالانخراط في محادثات نووية والعمل لاستعادة الاتفاق، على أعلى مستويات السلطة في البلاد، ولن يتغير بتغير الرئيس.

ومن المقرر أن يغادر الرئيس الإيراني حسن روحاني منصبه في أغسطس، ليتولى الرئيس المنتخب الجديد مهامه.

كان ربيعي أعرب في تصريحات سابقة عن أمله بإحياء الاتفاق النووي ورفع العقوبات خلال ولاية الحكومة الحالية.

وقال إن الحكومة الحالية "عازمة على إنجاز رسالتها وتسليم المهام للحكومة القادمة من دون عقوبات".

إيران طهران حسن روحاني الانتخابات الرئاسية

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