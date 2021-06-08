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الكنيست الإسرائيلي يصوت الأحد على الحكومة الجديدة

10:45 ص الثلاثاء 08 يونيو 2021
الكنيست الإسرائيلي يصوت الأحد على الحكومة الجديدة

ياريف ليفين

تل أبيب- (د ب أ):

أعلن رئيس الكنيست الإسرائيلي ياريف ليفين، الثلاثاء، أن المجلس سيصوت بالثقة على الحكومة الجديدة وسيؤدي وزراؤها اليمين الدستورية الأحد القادم في جلسة خاصة.

ونقلت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية عن ليفين قوله إن الكنيست سيصوت على اختيار رئيس جديد للمجلس يوم الأحد.

وكان زعيم المعارضة السابق يائير لابيد أبلغ الرئيس رؤوفين ريفلين بأنه نجح في تشكيل ائتلاف من ثمانية أحزاب من مختلف ألوان الطيف السياسي. وسيملك هذا التحالف أغلبية ضئيلة من 61 مقعدا في الكنيست المؤلف من 120 مقعدا.

ومن بين الأحزاب المشاركة في الائتلاف حزب "يامينيا" بزعامة وزير الدفاع السابق نفتالي بينيت. كما أن الائتلاف الحاكم يضم للمرة الأولى في تاريخ إسرائيل حزبا عربيا.

وجرى الاتفاق على التناوب على منصب رئيس الوزراء، وأن يشغل بينيت المنصب أولا لمدة عامين، على أن يعقبه لابيد لعامين آخرين.

وسيضع التحالف الجديد نهاية لعهد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي يشغل منصبه منذ عام 2009. وكان شغل المنصب أيضا من عام 1996 إلى عام 1999.

ياريف ليفين الكنيست الإسرائيلي الرئيس رؤوفين ريفلين حزب يامينيا

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