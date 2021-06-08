تقرير أمريكي: فرضية تسرب فيروس كورونا من مختبر صيني "معقولة"

واشنطن-(أ ش أ):

ذكر تقرير صادر عن مختبر حكومي أمريكي حول أصول (كوفيد-19) أن الفرضية التي تدعي أن الفيروس تسرب من مختبر صيني في ووهان "معقولة" وتستحق المزيد من التحقيق.

وذكرت قناة (الحرة) الأمريكية أنه جرى إعداد الدراسة من قبل مختبر "لورانس ليفرمور الوطني" في كاليفورنيا، واستندت إليها وزارة الخارجية عندما أجرت تحقيقاً في أصول الوباء خلال الأشهر الأخيرة من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وجذبت الدراسة اهتماما في الكونجرس خلال الفترة الأخيرة، بعد أن أمر الرئيس الأمريكي جو بايدن وكالات الاستخبارات الأمريكية بإبلاغه في غضون 90 يوماً عن كيفية ظهور الفيروس.

وأشار أشخاص "أطلعوا على الدراسة" إلى أن "قسم Z" التابع لمختبر "لورانس ليفرمور"، والذي يعد الذراع الاستخباراتية له، قام بالإشراف عليها.