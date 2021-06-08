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البرازيل: أكثر من 37 ألف إصابة جديدة بكورونا.. والإجمالي يلامس 17 مليونا

08:18 ص الثلاثاء 08 يونيو 2021
البرازيل: أكثر من 37 ألف إصابة جديدة بكورونا.. والإجمالي يلامس 17 مليونا

البرازيل

برازيليا -(أ ش أ):

سجلت البرازيل 37 ألفا و156 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليبلغ العدد الإجمالي 16 مليونا و984 ألفا و218 حالة.

وأفادت وزارة الصحة البرازيلية - عبر موقعها الالكتروني اليوم الثلاثاء - بارتفاع عدد ضحايا فيروس كورونا في البلاد بواقع 1010؛ ليصل إجمالي الوفيات إلى 474 ألفا و414 ألفا.

وسجلت البرازيل ثاني أكبر حصيلة للوفيات جراء الفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة، وثالث أعلى عدد للإصابات بعد الولايات المتحدة والهند، وتواجه في الأسابيع الأخيرة ارتفاعات حادة لكلا المؤشرين.

هذا المحتوى من

Asha
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