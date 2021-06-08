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كازاخستان: 768 إصابة جديدة بكورونا.. والإجمالي يرتفع إلى 8ر395 ألف حالة

08:13 ص الثلاثاء 08 يونيو 2021
كازاخستان: 768 إصابة جديدة بكورونا.. والإجمالي يرتفع إلى 8ر395 ألف حالة

فيروس كورونا

نور سلطان-(أ ش أ):

سجلت السلطات الصحية في كازاخستان اليوم الثلاثاء 768 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 395 ألفا و832 حالة.

وذكرت وزارة الصحة الكازاخية - في بيان نقلته وكالة أنباء (كازينفورم) الكازاخية - أن البلاد سجلت في الوقت ذاته 1739 حالة شفاء تام من المرض، ليرتفع إجمالي حالات التعافي في البلاد إلى 369 ألفا و24 حالة.

وأضافت الصحة الكازاخية أن عدد مرضى كوفيد الذين يخضعون للعلاج بلغ حتى الآن أكثر من 44 ألف مريضا، منهم 8 آلاف و53 مريضا يتلقون العلاج داخل المستشفيات، ومنهم أيضا 540 في حالة حرجة.

أما على صعيد اللقاحات المضادة للجائحة في الدولة الواقعة بوسط قارة آسيا، فقد أكدت وزارة الصحة أن أكثر من مليونين شخص في البلاد قد تلقوا الجرعة الأولى من هذه اللقاحات.​

هذا المحتوى من

فيروس كورونا كازاخستان وزارة الصحة الكازاخية نور سلطان

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