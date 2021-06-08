مركز المصالحة الروسي في سوريا يرصد 45 انتهاكًا لوقف إطلاق النار في أدلب

سوريا - (أ ش أ)

أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا عن ارتكاب المسلحين 45 انتهاكًا لوقف إطلاق النار في منطقة منع التصعيد في أدلب (شمال غربي سوريا).

وقال المركز الروسي في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الفضائية مساء الاثنين، إن مسلحي تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي في سوريا نفذوا 23 عملية قصف في محافظة أدلب و9 في محافظة اللاذقية و9 في حماة و4 في حلب.

وأضاف المركز أنه لم يرصد أي هجمات من جانب الجماعات المسلحة الموالية لتركيا خلال اليوم الأخير، مشيرًا إلى أن القوات الروسية والتركية قامت بدورية مشتركة في محافظة حلب، تنفيذًا للتفاهمات الروسية التركية حول سوريا التي تم التوصل إليها في أكتوبر 2019.

وقامت القوات الروسية بتسيير دوريات بالقرب من منبج في ريف حلب وكذلك في محافظتي الرقة والحسكة.

وأكد المركز الروسي أنه نفذ خلال الـ24 ساعة الأخيرة عمليتين لنقل المساعدات الإنسانية إلى سكان قريتي كفر حمرة ورملة بريف حلب وتم إيصال ما مجموعه 1.9 طن من المساعدات الإنسانية.