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بنوك الكويت ترفع السودان من قوائم الدول الراعية للإرهاب

12:21 ص الثلاثاء 08 يونيو 2021
بنوك الكويت ترفع السودان من قوائم الدول الراعية للإرهاب

علم الكويت

الكويت - (د ب أ)

رفعت بنوك الكويت وشركات الصرافة المحلية اسم السودان من قوائم الدول الراعية للإرهاب.

ونقلت صحيفة "الراي" الكويتية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء عن مصدر في بنك الكويت المركزي القول إن هذه الخطوة من جانب الجهات المالية المحلية تأتي تنفيذا لقرار لجنة تنفيذ قرارت مجلس الأمن الصادرة بموجب ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بمكافحة الإرهاب ومنع انتشار أسلحةالدمار الشامل.

وتتضمن القرار في هذا الخصوص رفع مكاتب الرقابة على الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة الأمريكية اسم السودان عملياً من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

الكويت السودان الإرهاب بنك الكويت المركزي

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