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أمريكا تصادر ملايين الدولارات بالعملة المشفرة بعد قرصنة أوقفت خط أنابيب للوقود

12:02 ص الثلاثاء 08 يونيو 2021
أمريكا تصادر ملايين الدولارات بالعملة المشفرة بعد قرصنة أوقفت خط أنابيب للوقود

عمليات قرصنة

الولايات المتحدة - (أ ش أ)

صادرت الحكومة الأمريكية، اليوم الاثنين، ملايين الدولارات بالعملة المشفرة، التي تم دفعها للقراصنة بعد هجوم إلكتروني تسبب في توقف أكبر خط أنابيب للوقود في البلاد .

وذكر مسئولون أمريكيون، حسبما أفادت قناة (الحرة) الأمريكية، أن الأموال كانت قد أرسلت بشكل عملات مشفرة إلى عصابة من القراصنة معروفة باسم "DarkSide"، الذين اقتحموا نظام الكمبيوتر الخاص بالشركة، ما تسبب بإغلاق الشركة التي تتخذ من جورجيا مقرا لها، في 7 مايو.

جدير بالذكر أن الهجوم الإلكتروني تسبب في توقف عمليات أنبوب النفط التابع لشركة "كولونيال بايبلاين"، الشهر الماضي، ما ساهم بخلق نقص حاد في الوقود في عدد من الولايات. ومن المقرر أن يكشف مسؤولو مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة العدل عن العملية خلال مؤتمر صحفي.

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عمليات قرصنة خط أنابيب للوقود أمريكا الحكومة الأمريكية هجوم إلكتروني

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