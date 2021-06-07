الرئيس التونسي يحذر من إخراج قضية فلسطين من دائرة اهتمام الرأي العام العربي والدولي

تونس - (أ ش أ)

حذر الرئيس التونسي قيس سعيد من محاولات إخراج القضية الفلسطينية من دائرة اهتمام الرأي العام العربي والدولي.. مؤكدا أن انتشار ثقافة الهزيمة أخطر من الهزيمة ذاتها.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس سعيد بقصر قرطاج اليوم الاثنين سفير فلسطين بتونس هائل الفاهوم.

وذكر بيان لرئاسة الجمهورية التونسية صدر اليوم أن الرئيس التونسي جدد - خلال اللقاء - تأكيد موقف تونس المساند للشعب الفلسطيني في نضاله البطولي ضد الاحتلال الإسرائيلي والعدوان الغاشم وفي استرداد حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وأشار الرئيس التونسي إلى أن بلاده تدعم الأشقاء الفلسطينيين في جهودهم لتوحيد الصف الداخلي للتعبير عن إرادة واحدة وموحدة ودون تدخل خارجي.

من جانبه، جدد السفير الفلسطيني نقل شكر بلاده، قيادة وشعبا، للمواقف المشرفة للرئيس التونسي وللشعب التونسي من القضية الفلسطينية، وأطلع الرئيس سعيد على آخر مستجدات الأوضاع في فلسطين.