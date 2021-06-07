Masrawy logo white

الرئيس التونسي يحذر من إخراج قضية فلسطين من دائرة اهتمام الرأي العام العربي والدولي

11:26 م الإثنين 07 يونيو 2021
الرئيس التونسي يحذر من إخراج قضية فلسطين من دائرة اهتمام الرأي العام العربي والدولي

الرئيس التونسي قيس سعيد

تونس - (أ ش أ)

حذر الرئيس التونسي قيس سعيد من محاولات إخراج القضية الفلسطينية من دائرة اهتمام الرأي العام العربي والدولي.. مؤكدا أن انتشار ثقافة الهزيمة أخطر من الهزيمة ذاتها.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس سعيد بقصر قرطاج اليوم الاثنين سفير فلسطين بتونس هائل الفاهوم.

وذكر بيان لرئاسة الجمهورية التونسية صدر اليوم أن الرئيس التونسي جدد - خلال اللقاء - تأكيد موقف تونس المساند للشعب الفلسطيني في نضاله البطولي ضد الاحتلال الإسرائيلي والعدوان الغاشم وفي استرداد حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وأشار الرئيس التونسي إلى أن بلاده تدعم الأشقاء الفلسطينيين في جهودهم لتوحيد الصف الداخلي للتعبير عن إرادة واحدة وموحدة ودون تدخل خارجي.

من جانبه، جدد السفير الفلسطيني نقل شكر بلاده، قيادة وشعبا، للمواقف المشرفة للرئيس التونسي وللشعب التونسي من القضية الفلسطينية، وأطلع الرئيس سعيد على آخر مستجدات الأوضاع في فلسطين.

هذا المحتوى من

قيس سعيد تونس فلسطين الاحتلال الإسرائيلي

الخبر التالى:

وكالة الطاقة الذرية: تمديد اتفاق التفتيش المؤقت مع إيران يزداد صعوبة

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
801

إصابات اليوم

46

وفيات اليوم

733

متعافون اليوم

267972

إجمالي الإصابات

15352

إجمالي الوفيات

196604

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا