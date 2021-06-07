الجزائر تدين بشدة اعتداء إرهابيا على موقع للشرطة الليبية

الجزائر - (أ ش أ):

أعربت الجزائر عن إدانتها الشديدة للاعتداء الارهابي الذي استهدف موقعا للشرطة الليبية بمدخل مدينة سبها، والذي أدى إلى استشهاد ضابطين وإصابة ٥ من عناصر الشرطة.

وقال بيان لوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية مساء اليوم إنه تتقدم الجزائر بصادق عبارات التعازي والمواساة لليبيا الشقيقة حكومة وشعبا ولعائلات الشهداء وتعرب عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

وجددت الجزائر وقوفها وتضامنها المطلق مع الشعب الليبي الشقيق وتؤكد دعمها اللامشروط للسلطات الليبية في جهودها الدؤوبة من أجل اعادة الاستقرار السياسي والأمني في ربوع البلاد.