تونس: تسجيل 1018 إصابة جديدة بكورونا و47 وفاة خلال 24 ساعة

تونس - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة التونسية، مساء اليوم الاثنين أنه تم تسجيل 1018 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال ال(24) ساعة الماضية ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 356 ألفا و750 حالة.

وأضافت الوزارة - في بيان لها حول الوضع الوبائي في البلاد - أنه تم خلال ال(24) ساعة الماضية أيضا تسجيل 47 وفاة جديدة بالفيروس التاجي، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 13 آلفا و27 حالة.

وأوضحت الوزارة أنه تم تسجيل شفاء 1639 حالة من الإصابة بالفيروس خلال ال(24) ساعة الماضية.

وأشارت الوزارة إلى أن العدد الإجمالي للمصابين الذين تم التكفل بهم في المستشفيات منذ ظهور الوباء بلغ 17 ألفا وحالتين، فيما وصل عدد المرضى المقيمين بأقسام العناية المركزة إلى 411 حالة، إلى جانب 117 مريضا على أجهزة التنفس الاصطناعي.