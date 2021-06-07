سفير فرنسا بالقاهرة يشيد بالعلاقات بين بلاده ومصر على الصعيد الاقتصادي

القاهرة - (أ ش أ):

أشاد سفير فرنسا بالقاهرة ستيفان روماتيه، بعمق العلاقات بين بلاده ومصر، بما في ذلك على المستوى الاقتصادي والتجاري.

جاء ذلك خلال الاحتفال الذي أقامه السفير، مساء اليوم الاثنين، بمناسبة الزيارة التي يقوم بها وفد اقتصادي فرنسي يمثل ١٨ من كبرى الشركات الفرنسية.

وأعرب السفير، عن ترحيبه بالوفد باعتباره الأول الذي يزور القاهرة منذ شهر مارس ٢٠٢٠؛ نظرًا للإجراءات الاحترازية التي فرضتها جائحة فيروس "كورونا"، مشيرًا إلى أن الزيارة تهدف إلى تعزيز التعاون التجاري بين البلدين.

من جانبه، أكد فيليب جارسيا المستشار التجاري لسفارة فرنسا في مصر مدير وكالة بيزنس فرانس بالقاهرة - في تصريحات للصحفيين على هامش الاحتفال - أهمية قيام الوفد الذي يضم ١٨ شركة فرنسية بزيارة إلى القاهرة والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام.

ولفت إلى أن الاتحاد الأوروبي والمؤسسات المالية الدولية يخصصون مصادر مالية كبيرة لصالح التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر بالتعاون الوثيق مع السلطات المحلية، ويأتي من ضمن أولوياتهما تشجيع القطاع الخاص كي يلعب دورًا رئيسيًا في النمو الاقتصادي المصري وكذلك تسهيل توفير القروض للشركات المتوسطة والصغيرة.

وأضاف أن الوفد الفرنسي سيعقد لقاءات، خلال الزيارة، مع المؤسسات المالية الدولية وكبرى مجموعات القطاع الخاص المصري، كما سيتم عقد اجتماعات مع رؤساء كبريات الشركات المصرية وهي "اوراسكوم" و"حسن علام" و"المقاولون العرب" و"السويدي".

وأوضح أن قطاعات الطاقة المتجددة والنقل والصحة والمياه وتنقية المياه والصناعات الغذائية الزراعية والأمن والتعليم والابتكار رقمنة سلاسل القيمة، تعد من ضمن أهم القطاعات التي توليها المؤسسات المالية الدولية وكذلك السلطات المصرية الأولوية حاليًا.