بلينكن : استكمال مشروع "نورد ستريم 2" أصبح أمرًا واقعًا

واشنطن - (د ب أ)

وصف وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مشروع نورد ستريم 2 لايصال الغاز من روسيا إلى ألمانيا بأنه أصبح "أمرا واقعا" ، وقال إن الولايات المتحدة تعمل الآن مع ألمانيا لتخفيف الضرر الناجم عن المشروع على نظام الطاقة في أوروبا.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن بلينكن قال أمام لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب اليوم الاثنين "أظن أن الاستكمال المادي لخط الأنابيب بات بمثابة أمر واقع. وأضاف قائلا إنني أعتقد أن لدينا فرصة لأن نخرج بشئ إيجابي من الأمر السئ الذي ورثناه عندما أتينا إلى السلطة".

وأوضح وزير الخارجية الأمريكي أن فرض عقوبات على الرئيس التنفيذي للشركة الأم التي تتولى المشروع ، كان سيؤدي إلى تدهور العلاقات الأمريكية - الألمانية.

ويحذر منتقدو المشروع ومن بينهم دول في الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة من الاعتماد المفرط على الغاز الروسي ويطالبون بربط ملء الغاز بتطورات السياسة الروسية التي تواجه انتقادات دولية بوصفها استبدادية داخليا وعدوانية خارجيا.

ومن المنتظر أن ينقل الخط الجديد مستقبلا 55 مليار متر مكعب من الغاز الروسي إلى ألمانيا، وستبدأ الأعمال التجريبية في المشروع على الجانب الروسي في منطقة ليننجراد في الأسبوع المقبل.