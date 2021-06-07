إندونيسيا تحث ميانمار على منح حق الوصول إلى مبعوث رابطة الآسيان

جاكرتا - (د ب أ)

حثت وزيرة الخارجية الإندونيسية ريتنو مارسودي اليوم الاثنين، جيش ميانمار على منح حق الوصول إلى مبعوث من رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) لتسهيل الحوار لإنهاء الأزمة السياسية هناك.

وبعد مرور أكثر من شهر على اجتماع قمة الرابطة الذي وافق على تعيين مبعوث، لم يتم تسمية أي شخص لهذا الدور.

وقالت مارسودي في مؤتمر صحفي افتراضي على الانترنت من مدينة شونجتشينج الصينية حيث اجتمع وزراء خارجية الآسيان مع نظيرهم الصيني وانج يى " إن المبعوث الخاص يجب أن يكون قادرا على الوصول وأن يكون قادرا على الحديث وهذا يتطلب التزام الجيش الميانماري " .

وفي قمتهم في جاكرتا يوم 24 أبريل الماضي توصل قادة الآسيان إلى " توافق من خمس نقاط " في محاولة لحل الأزمة الناجمة عن الانقلاب العسكري الذي وقع فى ميانمار في أول فبراير الماضي .

وتشمل هذه الخطوات وضع حد للعنف، والحوار بين الأطراف، والوساطة من جانب مبعوث خاص للرابطة، وتقديم المساعدات الإنسانية بتنسيق من التكتل.

وذكرت منظمات حقوق الإنسان أن أكثر من 800 مدني لقوا مصرعهم على يد الجنود في ميانمار خلال الاحتجاجات شبه اليومية المناهضة للانقلاب منذ الانقلاب الذي أطاح بالحكومة المدنية بقيادة أون سان سوتشي.