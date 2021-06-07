منظمة حقوقية تحث بنجلاديش على إعادة لاجئي الروهينجا من إحدى الجزر

دكا - (د ب أ)

حثت منظمة هيومان رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان المانحين الدوليين على المساعدة في إعادة الآلاف من لاجئي الروهينجا إلى البر الرئيسي من جزيرة بنجلاديشية حيث يعيشون في خوف من إعصار وفيضان بعد إعادة توطينهم.

وقال بيل فريليك وهو مدير شؤون اللاجئين والهجرة بهيومان رايتس ووتش بعد إصدار تقرير بشأن ظروف المعيشة على الجزيرة اليوم الاثنين إنه يجب أن يصروا أيضا على أن تعيد بنجلاديش اللاجئين الذين يريدون العودة للبر الرئيسي.

قامت بنجلاديش بنقل نحو 18 ألف لاجئ في جزيرة بهاسان تشار من كوكس بازار حيث يعيش أكثر من مليون من مسلمي الروهينجا في مخيمات سيئة بعد الفرار من الاضطهاد في ميانمار المجاورة ذات الأغلبية البوذية.

أنفقت بنجلاديش نحو 350 مليون دولار على البنية التحتية من أجل خطتها لنقل طواعية مئة ألف منهم إلى الجزيرة الواقعة على بعد 35 كيلومترا من البر الرئيسي في خليج البنغال قبل ترحيلهم إلى ميانمار.

ولكن هيومان رايتس ووتش قالت إن السلطات وجدت أنها نقلت الكثير من اللاجئين إلى الجزيرة بدون موافقة شاملة ومسبقة ومنعتهم من العودة إلى البر الرئيسي.